Eine verringerte Fähigkeit, Schmerzen am eigenen Leib zu empfinden, führt zu einer verringerten Bereitschaft, anderen zu helfen, die Schmerz empfinden. Das ist das Ergebnis der Studie von KognitionspsychologInnen der Universität Wien um Claus Lamm und Helena Hartmann, die im Fachjournal "Psychological Science" veröffentlicht wurde.

Dabei wurden 90 ProbandInnen mit einer Situation konfrontiert, in der sie glaubten, einer anderen Person würden schmerzhafte elektrische Stimulationen unterschiedlicher Anzahl verabreicht. Durch das Zusammendrücken eines Kraftmessgeräts hatten sie die Möglichkeit mit eigener physischer Arbeit die Zahl dieser Stimulationen zu reduzieren.

Dies war allerdings nur der Fall, wenn man der anderen Person nur wenig helfen könnte, also zum Beispiel die Reize ein wenig verringern konnte. Selbst wenn Personen sich dazu entschieden hatten, der anderen Person zu helfen, drückte die Placebo-Gruppe das Kraftmessgerät weniger stark als die Kontrollgruppe. Wichtig und spannend in diesem Zusammenhang: Dieser Effekt war davon abhängig, wie viel Empathie die Personen für die zweite Versuchsperson empfanden, die die Reize erhielt. Das Placebo-Schmerzmittel dämpfte die Empathie der Personen, was wiederum zu reduziertem Hilfeverhalten führte.