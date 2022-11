Das metabolische Syndrom mag nicht so bekannt sein wie Krebs oder Diabetes, was vielleicht auch am dem nicht so eingängigen Namen liegt. Der ergibt sich bei diesem Syndrom (Krankheitsbild) des Metabolismus, also des Stoffwechsels, daraus, dass es gleich um eine ganze Reihe von Symptomen geht. Vor gut 20 Jahren hat sich die Medizin auf eine Definition geeinigt. Sie bezieht sich auf fünf Risikofaktoren.