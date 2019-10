Seit 2017 steht die Vermutung im Raum, dass Methadon auch tumorhemmend wirken könnte. Jetzt gibt die Deutsche Krebshilfe bekannt, dass es eine Therapiestudie an der Universitätsklinik Ulm mit 1,6 Millionen Euro geben wird. Dabei soll der Methadon-Einsatz bei Patienten mit fortgeschrittenem Dickdarmkrebs untersucht werden, und zwar in Fällen, die nicht mehr auf Chemotherapien reagieren. Erste Resultate sollen 2022 vorliegen.

Professor Wolfgang Wick Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Einer der Kritiker war Professor Wolfgang Wick, Direktor der Neurologischen Uniklinik Heidelberg und Leiter einer Forschungsabteilung am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Er hatte bemängelt, wenn Vermutungen ohne gesicherte Datenlage in der Öffentlichkeit diskutiert würden, könnten Patienten das Gefühl bekommen, von bestehenden Möglichkeiten abgeschnitten zu werden. Tatsächlich hatten Friesens Befunde eine breite Öffentlichkeit erreicht: 53.000 Menschen hatten eine Petition unterschrieben, in der sie weiterführende Studien zur Wirksamkeit von Methadon forderten.