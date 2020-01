Wir produzieren und konsumieren ohne Halt. Die Wirtschaft muss wachsen – das ist das Leitziel unserer Ökonomie. Konsumieren wir unseren Planeten kaputt? Die Klimakrise zeigt uns, dass wir die Rechnung für die Ressourcen, die wir verbrauchen, auch bezahlen müssen. In Jena forscht Soziologe Dr. Dennis Eversberg daran, wie sich die Wirtschaft wandeln kann – weg vom Wachstumszwang, und wie man die Menschen am besten zum Umdenken bewegt. Eversberg:

Was unseren Alltag bestimmt ist (natürlich) eine Art und Weise des Wirtschaftens. Die beruht darauf, dass alles über Preis und Geld miteinander vergleichbar und miteinander austauschbar ist. Deshalb konnte sich ein Steigerungszwang überhaupt durchsetzen. Deshalb konnte man anfangen so zu wirtschaften, dass man sagt, wir wollen immer mehr von dieser abstrakten Größe Geld haben. Eversberg beschreibt, wo man das deutlich sieht:

Degrowth: Wie kann man Menschen zum Umdenken bewegen? Bildrechte: MDR/ David Bochmann

Das Prinzip greift nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen, an der Kaufhauskasse: Zum Beispiel bei Treuepunkten wie Payback - das sind Systeme, die Menschen dafür belohnen, dass sie etwas ganz besonders viel tun. Und damit das Gegenteil von dem, was Dennis Eversberg umtreibt: Degrowth. Im Deutschen werden dafür die Begriffe "Postwachstum" oder "Entwachstum" verwendet. Gemeint ist, Wachstum in Frage zu stellen. In der Wissenschaft ist das seit einigen Jahren ein wichtiges Thema, bei großen Unternehmen bisher noch nicht.