In zehn Litern Abwasser ist so viel Energie drin wie in zehn Gramm Schokolade oder in einem kleinen Apfel. Meine Vision ist, dass wir diese Energie aus dem Abwasser nutzen können, um elektrische Energie zu erzeugen oder auch mit der Hilfe von Mikroorganismen und elektronischen Strom daraus Kraftstoff herzustellen.

Prof. Falk Harnisch, UFZ Leipzig