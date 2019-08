Blut ist eine begehrte Fertigmahlzeit. Da ist alles drin, was so kleine Schmarotzer brauchen. Vitamine, Proteine, Nährstoffe - einfach alles. Kein Wunder, dass sich in der Natur viele Insekten auf diesen magischen Saft spezialisiert haben, sagt Zoologe Prof. Klaus Reinhardt von der TU Dresden:

Blutsaugen selbst ist im Tierreich unabhängig voneinander um die 20 bis 25 Mal entstanden.

Bei Vampirfledermäusen etwa, Blutegeln, Wanzen, sehr vielen verschiedenen Fliegengruppen oder Mücken, all das zählt Zoologe Reinhardt dazu. "Das ist tatsächlich eine phantastische Quelle für Proteine."

Theorie: Von der Pflanze zum Tiere

Vor etwa 500 Mio. Jahren, im Kambrium, als die Entstehung von Arten Hochkonjunktur hatte, konnten Sie wahrscheinlich noch seelenruhig das Licht im Schlafzimmer brennen lassen. Da krochen nämlich die Vorläufer unserer heutigen Insekten erst aus dem Meer. Die Urväter oder -mütter von Zecken, Wanzen, Fliegen oder Spinnen. Bis sie Flügel hatten, dauerte es nochmal etwa 70 Millionen Jahre und spätestens dann wäre die Erfindung des Fliegengitters und Mückensprays segensreich gewesen. Eine Theorie, wie die Insekten zum Blutsaugen gekommen sind, geht so:

Bildrechte: TU Dresden/Prof. Klaus Reinhardt Also eine Idee ist, dass es früher Pflanzensaftsauger gab, die also an den Pflanzen gesaugt haben und dann aus Versehen mal in einen Menschen reingestochen haben… und da war auch ein interessanter Saft. Prof. Klaus Reinhardt, Zoologe, TU Dresden

Oder vor den Menschen in einen anderen Säuger. Aber Pflanzensaft und Blut sind doch sehr unterschiedlich. Deshalb gibt es noch eine andere Idee, wie die Blutsauger ihren Appetit auf Säugetiere und den Menschen entdeckt haben könnten, sagt Wanzenexperte Prof. Klaus Reinhardt: Sie nahmen den Umweg über Insekten. "Bei den Raubwanzen ist es so, dass die davon leben, dass die andere Tiere aussaugen, andere Insekten." Und dann saugen sie die Körperflüssigkeit der anderen Insekten auf, also eine Art Insektenblut, die sogenannte Hämolymphe.

Und da kann man sich dann schon eher vorstellen, dass der Schritt dann ein größeres Tier aus Versehen oder auch nicht aus Versehen anzustechen und da den Saft abzusaugen, nicht so groß ist wie von Pflanzensaft.