Die beste Plastikmüllvermeidung wäre, wir würden einfach nicht mehr so viel produzieren. Wohl nicht mehr als ein frommer Wunsch. Dinge wiederverwerten oder recyeln, machen auch schon viele. Das ändert aber alles noch nichts am fiesen Kern unseres Abfalls, denn da wo Müll verbrannt wird, bleiben am Ende hochgiftige Asche und Staub übrig, für die wieder Lagerstätten gebraucht werden. Dabei geht es auch anders, wie eine Forscherin an der TU Freiberg beweist: