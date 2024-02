Bildrechte: MDR/HA Kommunikation

Wie wirkt sich Live-Musik auf das emotionale Zentrum unseres Gehirns aus? Was passiert, wenn wir Musik live hören? Warum berührt Live-Musik so viel mehr als ein aufgezeichneter Song? Studien zeigen bislang, dass Musik emotionale und fantasievolle Prozesse in unserem Gehirn anregt. Jetzt haben Forschende Universität Zürich (UZH) wissenschaftlich nachgewiesen, dass Live-Konzerte eine viel stärkere emotionale Reaktion auslösen als aufgezeichnete Musik aus einem Gerät.

Live-Musik stimuliert das affektive Gehirn stärker

Die Wissenschaftler untersuchten konkret, wie sich Live-Musik und aufgenommene Musik auf die emotionalen Prozesse im menschlichen Gehirn auswirken. Dafür führten sie ein aufwändiges Experiment durch, bei dem ein Pianist die von ihm gespielte Live-Musik veränderte, um die emotionalen Reaktionen in der Amygdala, dem Gefühlszentrum im Gehirn, zu verstärken. Während des Experiments maßen die Forscher mit Hilfe der Magnetresonanztomographie die Aktivität in der Amygdala sowohl der 27 Zuhörer als auch des Pianisten in Echtzeit. Auf der Grundlage dieser Messungen passte der Pianist sein Spiel sofort an, um die Emotionen des Publikums weiter zu verstärken - Pianist und Zuhörer beflügelten sich sozusagen gegenseitig. Viele von uns haben diesen Rausch auf einem Konzert schon einmal erlebt.

Um die Reaktionen zu vergleichen, wurde den Zuhörern eine Aufnahme der gleichen Musik des gleichen Musikers vorgespielt, jedoch ohne die Neurofeedback-Schleife. "Unsere Studie zeigte, dass angenehme und unangenehme Emotionen, die als Live-Musik dargeboten wurden, eine viel höhere und gleichmäßigere Aktivität in der Amygdala auslösten als aufgezeichnete Musik. Die Live-Performance stimulierte auch einen aktiveren Informationsaustausch im gesamten Gehirn, was auf eine starke emotionale Verarbeitung in den affektiven und kognitiven Teilen des Gehirns hinweist", sagte Sacha Frühholz, Professor für kognitive und affektive Neurowissenschaften an der Uni Zürich.

Qualität der Musik wird vom Publikum eher bei Live-Musik bewertet

Die UZH-Forschenden analysierten auch, wie sich die Klaviermusik mit der Hirnaktivität des Publikums abstimmte. Eine starke Synchronisation zwischen dem subjektiven emotionalen Erleben und dem auditorischen System des Gehirns, das die Musik nach ihrer akustischen Qualität bewertet, wurde nur dann beobachtet, wenn das Publikum die Musik live hörte. Außerdem zeigte sich nur bei Live-Musik eine starke und positive Kopplung zwischen den Merkmalen der musikalischen Darbietung und der Gehirnaktivität der Zuhörer.

Live-Aufführungen sind die evolutionäre Wurzel der Musik