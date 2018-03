Wie berechne ich den BMI? Der Körper-Masse-Index (engl. Body-Mass-Index BMI) beschreibt das Verhältnis von Körpergröße zu Gewicht. Er wird mit einer einfachen Formel berechnet:



Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch Körpergröße in Metern zum Quadrat - kurz: kg / m²



In individuellen Fällen, kann das Ergebnis des BMI nicht aussagekräftig sein - wie zum Beispiel bei Sportlern, die durch ihre Muskelmasse einen höheren BMI erreichen, aber trotzdem nicht übergewichtig sind.