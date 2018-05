Die Daten wurden im Rahmen des Sozio-ökonomischen Panels des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in den Jahren 2010 bis 2013 erhoben. Das Team um WZB-Forscher Jianghong Li und Matthias Pollmann-Schult von der Universität Magdeburg wertete sie erstmals in Bezug auf Arbeitszeiten und Erziehung aus. Dabei kam heraus: Vor allem Abend- und Nachtarbeit in der Woche beeinflussen die Erziehungsstile. Von den befragten Vätern arbeiten 23 Prozent regelmäßig nachts und 40 Prozent abends, unter den Müttern tun dies 11 beziehungsweise 28 Prozent.

Hyperaktivität, emotionale Probleme, auffälliges Verhalten und Probleme mit Gleichaltrigen – das waren die Bereiche, in denen die Auswirkungen auf die Kinder gemessen wurden. Überall stellten die Forscher negative Veränderungen fest, am deutlichsten im Bereich des kindlichen Verhaltens. “Das ist insofern bedeutsam, als Verhaltensstörungen in jungem Alter ein höheres Risiko späterer Straffälligkeit, Drogengefährdung oder schwieriger Bildungs- und Berufsverläufe mit sich bringen“, so das Autorenteam.