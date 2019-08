"Nachtarbeit bringt eben diesen Rhythmus aus dem Takt. Das kann zu massiven Veränderungen in unserem Körper führen", erklärt Professor Hajo Zeeb, Leiter der Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Es gebe jede Menge Hinweise, dass ein gestörter Biorhythmus bei Tieren zu Krebswachstum führt. "Über hormonelle und Immunvorgänge können Zellen zu einem Krebswachstum kommen."

Das erhöhte Krebsrisiko zeigen laut Forscher Zeeb zahlreiche Tierstudien, die die Internationale Agentur für Krebsforschung - kurz IARC - ausgewertet hat. So waren beispielsweise Mäuse, die einem veränderten Hell-Dunkel-Rhythmus ausgesetzt waren, anfälliger für Tumorwachstum. Anders sieht das bei Studien an Menschen aus: Manche weisen ein erhöhtes Risiko für Brust-, Prostata oder Darmkrebs als Folge von Nachtarbeit nach. Andere sehen keine höhere Gefahr.

Dort sei schon allein wegen der Einstufung der IACR 2009 damit begonnen worden, Brustkrebs als Berufskrankheit anzuerkennen. Voraussetzung dafür ist laut Harth, dass Arbeitsnehmerinnen mindestens 25 Jahre lang einmal in der Woche oder 20-25 Jahre mehr als einmal pro Woche in Nachtschichten gearbeitet haben. So wurden in Dänemark bis 2017 insgesamt 140 Fälle von Brustkrebs entschädigt. Darunter befinden sich überhäufig Frauen, die als Krankenschwestern oder Pflegerinnen oder Hebammen und Gesundheitsassistentinnen gearbeitet haben.