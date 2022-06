Eine Reise zum Mond gefällig? Dieser ist nur vier bis fünf Tage weit weg – zumindest mit einem Oneway-Ticket. Für die Capstone-Mission der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa ist der Mond jedoch drei bis vier Monate weit entfernt. Die Mini-Raumsonde, die gerade einmal so groß wie ein Mikrowellenherd ist, soll nämlich eine treibstoffsparende Route erproben. Auf derselben Route sollen in Zukunft größere unbemannte Missionen zum Mond aufbrechen.

Der stellv. Nasa-Programm-Manager für kleine Raumfahrzeug-Technologien: Elwood Agasid vor einer künstlerischen Darstellung der Capstone-Raumsonde. Bildrechte: P. Klapetz, Nasa, Daniel Rutter

MDR WISSEN konnte zum ersten Mal einen Nasa-Mitarbeiter für ein Interview gewinnen. Mit Elwood Agasid haben wir über Capstone gesprochen – ein Akronym für Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (engl. Betrieb und Navigationsexperiment des autonomen cislunaren Ortungssystems).



"Eine Menge Leute fragen nach dem Namen und ich nenne es einfach Capstone, weil das andere ein Zungenbrecher ist. Und eigentlich recht schwer zu merken ist – um ehrlich zu sein", gibt Agasid zu. Er ist der stellvertretende Programm-Manager für das Technologie-Programm für kleine Raumfahrzeuge (Small Spacecraft Technology Program), die die Behörde in naher Zukunft in der Mond- und Marsumgebung testen will. Im Zuge des Artemis-Mondprogramms gehört Capstone dazu.