Es ist eine wissenschaftliche Sensation, die die frühe Geschichte der Menschheit neu schreibt. Nicht, wie bisher angenommen, der moderne Mensch (Homo sapiens), sondern der lange vor ihm in Europa beheimatete Neandertaler (Homo neanderthalensis) hat die ersten nachweisbaren Kunstwerke der Welt erschaffen. Das hat ein internationales Forscherteam unter Federführung des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie herausgefunden.

64.000 Jahre alte Höhlenkunst

Uran-Thorium-Datierung Die Uran-Thorium-Datierung basiert auf dem radioaktiven Zerfall von Uranisotopen in Thorium. Mithilfe dieser sehr genauen Datierungstechnik können Forscher das Alter von Kalkablagerungen bis zu einem Maximalalter von etwa 500.000 Jahren bestimmen. Damit reicht sie erheblich weiter zurück als die Radiokarbonmethode. Für die Untersuchung der Höhlenkunst in Spanien wurden Kalkablagerungen (Kalzit) auf den von Menschen aufgebrachten Farbpigmenten untersucht.

Homo sapiens kam 20.000 Jahre später

Tatsächlich haben bisherige Forschungen ergeben, dass der moderne Mensch zu diesem frühen Zeitpunkt noch gar nicht in Europa lebte. Der erste Vertreter der Gattung Homo sapiens betrat den Kontinent erst viel später. Auch Hoffmanns Teammitglied Alistair Pike von der University of Southampton ist sich sicher: "Mit einem Alter von mehr als 64.000 Jahren sind sie mindestens 20.000 Jahre älter als die frühesten Spuren des modernen Menschen in Europa. Die Höhlenkunst muss also von Neandertalern geschaffen worden sein."

115.000 Jahre alte Symbolobjekte

115.000 Jahre alte Muschelschale mit Farbresten. Bildrechte: J. Zilhão Zusätzlich unterfüttert wird die These durch die Datierung archäologischer Funde aus einer weiteren Höhle in Südostspanien. Die dort entdeckten roten und gelben Farbpigmente sowie durchbohrte Muscheln lagen in einer Ablagerungsschicht, die laut der Altersbestimmung mit der Uran-Thorium-Methode in etwa 115.000 Jahre alt ist.



Zum Vergleich: Die ältesten vergleichbaren Funde aus Afrika, die gemeinhin dem Homo Sapiens zugeschrieben werden, haben gerade einmal ein Alter von 70.000 Jahren. Die ältesten Belege für Höhlenmalerei und Schmuck, die dem Homo sapiens in Europa zugeschrieben werden, sind sogar nur 40.000 Jahre alt.

Gleiche kognitive Fähigkeiten

Der Neandertaler konnte offenbar viel mehr als nur gut jagen. Bildrechte: IMAGO Die neuen Forschungsergebnisse befeuern die seit Jahrzehnten dauernde Debatte, ob auch Neandertaler und andere Menschenarten zu ähnlichen symbolisch-geistig-künstlerischen Leistungen wie der moderne Mensch in der Lage waren. Für Max-Planck-Forscher Hoffmann steht jedenfalls fest: "Wir können jetzt schon sagen, dass der Neandertaler zumindest was die kognitiven Fähigkeiten anbelangt, dem modernen Menschen in nichts nachgestanden hat. Und die Augenhöhe zwischen Neandertaler und modernem Menschen, die muss man jetzt wieder neu bewerten."



Nach Ansicht der Experten, die ihre Befunde nun in zwei getrennten Artikeln in den Fachzeitschriften "Science" und "Science Advances" veröffentlichten, könnten die neuen Erkenntnisse gravierende Folgen für das Verständnis der Evolution haben: Wenn Neandertaler und moderne Menschen dieselben kognitiven Fähigkeiten hatten, müsste auf der Suche nach deren Wurzeln auch der gemeinsame Vorfahr beider Menschenarten in den Fokus genommen werden. Und der lebte bereits vor mindestens 500.000 Jahren.