Es ist die Hoffnung auf eine Verlängerung des Lebens um Monate, vielleicht sogar Jahre und auf mehr Lebensqualität trotz Prostatakrebs. Größere Erwartungen möchte Samer Ezziddin, Professor für Nuklearmedizin und Direktor der gleichnamigen Klinik am Universitätsklinikum des Saarlandes, nicht wecken. Denn "heilen können wir die betroffenen Patienten, wie sie an unserem Therapieprogramm teilgenommen haben, meist nicht", so der Mediziner. Aber die Krankheit eindämmen, Tumore angreifen und das bei deutlich geringeren Nebenwirkungen.

Was haben die Forscher gemacht?

Ezziddin und sein Team haben die in Heidelberg entwickelte Radionuklidtherapie-Methode angewandt. Dabei werden Tumore gezielt von innen bestrahlt und damit zerstört, indem eine radioaktiv strahlende Substanz, über die Vene verabreicht, kontinuierlich in die Zellen eingespeist wird. Allerdings haben die Mediziner nicht eine, sondern zwei Substanzen miteinander kombiniert.

4 min Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Prostatakrebs-Früherkennung: Wie sinnvoll sind PSA-Tests? Prostatakrebs-Früherkennung: Wie sinnvoll sind PSA-Tests? Infos zur Sendung Link des Videos https://www.mdr.de/video/mdr-videos/c/video-340790.html Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Video Zum einen kam Lutetium-177 zum Einsatz. Die radioaktive Substanz hat einen Wirkradius von 0,5 bis 10 Millimetern, in dem es das umliegende Gewebe zerstört. Lutetium-177 wirkt nach Angaben der Mediziner sehr zielgenau, da es fast ausschließlich an Prostatatumoren andockt. Allerdings lassen sich damit kleine Tumore nur schwer bekämpfen. Dafür wird ein weiteres radioaktives Nuklid für die Therapie verwendet: Actinium-225. "Dieser Strahler zeigt sehr gute Ergebnisse, seine Reichweite liegt weit im Sub-Millimeter-Bereich", erläutert Samer Ezziddin den Vorteil in einer Mitteilung der Uni.

Was bedeutet: Weniger Nebenwirkungen?

Durch diese Kombination konnte insgesamt deutlich weniger Actinium-225 eingesetzt werden. Denn das hat einen entscheidenden Nachteil: Die Speicheldrüsen der Patienten nehmen es auf, eine extreme Mundtrockenheit kann die Lebensqualität der Patienten erheblich beeinträchtigen.

Elf Monate mehr Lebenszeit