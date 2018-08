Wer unter ständigem Juckreiz leidet, kennt diese Beschreibung vielleicht: "Wir haben Fälle, bei denen Menschen eine verzweifelte Odyssee hinter sich haben, von Praxis zu Praxis gelaufen sind, ohne dass sich ihr Leiden wesentlich gebessert hat." So berichtet Silke Herold, Chefärztin des Fachkrankenhauses für Dermatologie Schloss Friedensburg in Thüringen, in der MDR Sendung "Hauptsache Gesund" von ihren Erfahrungen.