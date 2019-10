Wenn Freitaucher zehn Minuten lang unter Wasser die Luft anhalten, fragen sie sich nicht, wie ihre Zellen den Sauerstoffgehalt messen. Sie tauchen einfach. Ist es da überhaupt notwendig zu wissen, wie das funktioniert? Für William Kaelin (USA), Peter Ratcliffe (Großbritannien) und Gregg Semenza (USA) war die Antwort ganz klar: Ja. Denn Sauerstoff ist nicht nur wichtig, um abzutauchen, sondern für unseren Energiehaushalt, unseren Stoffwechsel. Bei Anämie (Mangel an roten Blutkörperchen) oder Krankheitszuständen wie Herz-Lungen-Versagen dagegen ist die Sauerstoffverfügbarkeit gestört. Aber warum?

Die ersten Schritte dazu machte Gregg Semenza, Kinderarzt und Professor an der John Hopkins University (Baltimore/USA). Er forscht wie seine Preiskollegen bereits seit 30 Jahren am Thema Sauerstoff in Zellen von Säugetieren. 1995 entdeckte er ein Protein, als er Leberzellen von Mäusen unter Sauerstoffmangel – Hypoxie – setzte. Er fand heraus, dass dieses Protein die Balance zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffversorgung regelt – ein Hypoxie-induzierter Faktor, kurz HIF.