Psychologie Positiv dank Power Posing? Neue Studie aus Halle zeigt Zusammenhang

Wenn Forscherinnen (und Forscher) forschen, heißt das nicht immer, dass sie wirklich selbst forschen. Manchmal erforschen sie auch nur, was andere Forschende schon längst herausbekommen haben, was aber in der bisherigen Forschung vielleicht untergegangen ist, weil der Überblick fehlte, oder die Einordnung, also das große Ganze. Das nennt man dann: Meta-Analyse!