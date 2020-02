So klaffen Selbstwahrnehmung und Realität auseinander, wenn es um Aussprache geht. Mit ein Grund übrigens, warum es uns so schwerfällt, Akzente abzulegen. Problematisch wird es nämlich, wenn wir meinen, "ich muss nichts mehr ändern, ich klinge doch schon super." Denken Sie daran: Wahrscheinlich machen auch Sie Fehler, die andere belächeln. In diesem Sinn: Zänk ju for reading!