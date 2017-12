Wenn man wissen will, was in so einem Proteinzentrum überhaupt passiert, muss man wissen, was Proteine sind und was sie in unserem Körper machen. Zum einen sind Proteine Eiweiße in allen möglichen Varianten. Sie sind das lebende Abbild unseres Bauplans, unserer DNA erklärt der Sprecher des Proteinzentrums Milton Stubbs: "Die sind die Übersetzung der genetischen Information in Arbeit, in biologische Kräfte, in biologische Wirkungen."



Wenn bei den Eiweißen etwas schief läuft, sie also nicht tun, was sie sollen, dann werden wir krank. Da geht es nicht um Grippe, sondern bspw. um Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs. Der gebürtige Amerikaner Milton Stubbs hat sich zur Aufgabe gemacht, Proteine ganz genau anzuschauen. Deshalb denkt er sich Sachen aus, um sie möglichst exakt sehen zu können. Er kristallisiert sie, er friert sie ein, schaut durch Mikroskope oder nutzt Röntgenstrahlen.