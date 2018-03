Unsicher trotz Fachkenntnis: Beim Imposta-Phänomen fühlen sich Kompetente wie Hochstapler. Bildrechte: IMAGO

Auch das Impostor-Phänomen ist etwas, was häufig bei Berufsanfängern festgestellt werden kann, meint Wolf. Und tatsächhlich schließen sich Unter- und Überschätzen gar nicht zwingend aus. Häufig sei es so, dass wir uns überschätzen, wenn es um Alltagsdinge gehe wie beispielsweise Autofahren und uns unterschätzen, wenn es um fachlich spezifische Dinge gehe. Woher das kommt, ist noch nicht so richtig klar, sagt Wolf. Die Psychologie vermutet die Ursachen aber zum einen in frühkindlichen Erfahrungen und zum anderen in der individuellen Persönlichkeit des Menschen. Insgesamt sind die "Unterschätzer" aber eher in der Minderheit, erklärt Wolf: "In der Regel zeigt sich in der Gesellschaft schon eher die Selbstüberschätzung: Man geht so davon aus, dass es circa 60 Prozent der Menschen sind, die sich überschätzen und die restlichen unterschätzen sich eher. Aber sogar Experten, die wirklich Fachwissen haben, sind nicht davor gefeit, sich selbst zu überschätzen."