Rentnerinnen haben niemals Zeit Täglich fünf Stunden Hausarbeit

An Hausarbeiten scheiden sich in Haushalten die Geister, denn jeder hat ein individuelles Bedürfnis nach Ordnung und Reinlichkeit. Wie ist das im Alter, wer macht was und wieviel? Eine Studie hat das Haushaltsverhalten von Senioren erforscht und nach einem Zusammenhang zwischen Arbeitszeit, Wohlgefühl und Schlaf gesucht.