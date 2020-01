Untersuchungen, die belegen, wie Rauchen unserer Gesundheit schadet, gibt es zuhauf. Schon in kleinen Mengen reagiert der Körper. Lungenkrebs, Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck – jeder siebte Todesfall in Deutschland geht auf Rauchen zurück.

Aber was ist mit der mentalen Gesundheit? Studien haben bereits Hinweise geliefert, dass mit dem Rauchen aufzuhören nicht zusätzlichen Stress verursacht. Im Gegenteil: wer aufhört, senkt sein Stress- und Depressionslevel. Der Effekt ist vergleichbar mit der Wirkung von Antidepressiva. Auch Zusammenhänge zwischen Rauchen und Schizophrenie sind in einer Metastudie nachgewiesen worden. Und seit langem ist bekannt, dass es unter psychisch labilen Menschen mehr Raucher gibt als unter psychisch stabilen.

Doktorandin Marija Milic hat das Projekt an der Universität von Pristina betreut. Bildrechte: Marija Milic

Ein Team der Hebräischen Universität Jerusalem und der Universitäten von Pristina und Belgrad hat jetzt neue Untersuchungen zu Depressionen und Rauchen veröffentlicht. Dazu haben Assistenzprofessorin Tatjana Gazibara an der Universität Belgrad und Doktorandin Marija Milic an der Universität von Pristina über 2.000 Studentinnen und Studenten befragt. Das Ergebnis: Studierende, die rauchen, haben im Vergleich zu Nichtrauchenden eine zwei- bis dreimal höhere Rate an klinischen Depressionen. Insbesondere an der Universität von Pristina litten 14 Prozent der Raucherinnen und Raucher an Depressionen, im Gegensatz zu 4 Prozent ihrer nichtrauchenden Kommilitoninnen und Kommilitonen. An der Universität von Belgrad waren es 19 Prozent zu 11 Prozent.