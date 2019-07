Es gibt viele Risiken, die Kindern älterer Eltern zugeschrieben wurden: Häufiger auftretender Autismus, Schizophrenie, Depressionen oder geringere Intelligenz – all das, so verschiedene Studien, könnte mit dem zunehmendem Alter der Eltern auftreten. Holländische Forscher haben nun untersucht, ob es auch Verhaltensauffälligkeiten bei diesen Kindern gibt.

"In Bezug auf häufig auftretende Verhaltensprobleme haben wir keinen Grund für zukünftige Eltern gefunden, sich über die schädlichen Auswirkungen eines Kindes im höheren Alter Sorgen zu machen", so Studienleiterin Marielle Zondervan-Zwijnenburg, Postdoktorandin für Methodik und Statistik an der Universität Utrecht. Dabei spielte auch der sozioökonomische Status der Familien keine Rolle. Es gab also keine Verhaltensunterschieden zwischen einkommensschwachen oder -starken Eltern.