Gene als "diffuses Risiko"

Bei Diabetes sind Medizinern zufolge, Gene identifiziert worden, die die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung erhöhen. Bildrechte: imago/PA Images Hängt die Antwort darauf, ob wir eine Krankheit bekommen, oder eben nicht, also vom Zufall ab? Sind wir dem Pech in der Gen-Lotterie hilflos ausgeliefert? Die Antwort der Mediziner lautet: Es kommt darauf an. Es handle sich da eher um ein Spektrum. Auf der einen Seite die Erbkrankheiten. Wenn ein Mensch mit einer Fehlbildung geboren wird, ist das gewissermaßen Schicksal. Am anderen Ende des Spektrums stünden Gene, die ein eher diffuses Risiko seien, erläutert Ibrahim. So habe man zum Beispiel bei Diabetes einige Gene identifiziert, die die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung leicht erhöhten.

Individuelles Verhalten nimmt auch Einfluss auf Krankheit

In der Mitte des Spektrums liegt den Medizinern zufolge indiviudelles Verhalten. Bei bestimmten genetischen Veranlagungen nehmen wir mit unserem Verhalten und Lebensstil tatsächlich direkt Einfluss, ob wir krank werden.

Kennen wir unsere Gene zu wenig?

Unsere Gene können also durchaus Auskunft darüber geben, ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit wir eine Krankheit bekommen. Wissen wir also vielleicht nur noch nicht genug über unsere Gene? Ist das Schicksal also nur die Abwesenheit besseren Wissens? Humangenetik-Professor Johannes Lemke vom Universitätsklinikum Leipzig hält das für möglich.

Johannes Lemke, Humangenetik, Uniklinikum Leipzig Bildrechte: Stephan Labs Wenn wir mit den nächsten Jahren und Jahrzehnten vielleicht noch mehr und noch besser das Erbgut verstehen, können wir vielleicht auch etwas mehr über die Prognose von Erkrankungen und die Auftretungshäufigkeit von bestimmten Problemen sagen. Und demnach das Schicksal etwas besser vorhersehen und es nicht mehr Schicksal sein lassen. Johannes Lemke Humangenetik, Unilinikum Leipzig

Schicksal als Vorherbestimmung?

Denn oftmals helfe es Betroffenen schon, überhaupt eine Erklärung für ihre Erkrankung zu bekommen – zu erkennen, dass es nicht oder nicht nur am eigenen Fehlverhalten gelegen hat. Also doch wieder Schicksal. Denn der Begriff bedeute ja, dass alles auf irgendeine Weise vorherbestimmt wäre, und sei es durch Naturgesetze, sagt Florian Aigner. Der Österreicher ist Quantenphysiker und Autor. Er hat ein Buch über den Zufall geschrieben. Und aus seiner Sicht, kann er den Medizinern nur beipflichten: Manchmal regiert einfach der Zufall und manche Dinge passieren einfach – ganz ohne Grund und Ursache:

Das ist ein sehr revolutionärer Gedanke, der auch als er erstmals aufgebracht wurde, vielen Physikern nicht gefallen hat. Florian Aigner

Aigner führt weiter aus: "Albert Einstein gehörte zu denen, die gesagt haben: 'Das kann nicht sein, da haben wir noch irgendwas übersehen, denn Gott würfelt nicht.' So hat Einstein das ausgedrückt und Nils Bohr hat dann gesagt zu Einstein: 'Schreiben Sie Gott nicht vor, was er zu tun hat!'"

Zufall akzeptieren lernen