Die Studien wurden zum Teil im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Team von Dr. Hazen und Procter & Gamble (P&G) durchgeführt. Jennifer Buffa, MS; Kymberleigh Romano, PhD; und Matthew Copeland, PhD, sind Co-Erstautoren der Studie, die zum Teil vom National Heart, Lung & Blood Institute (Teil der National Institutes of Health), der Leducq Foundation und P&G unterstützt wurde.



Hazen ist als Miterfinder bei anhängigen und erteilten Patenten der Cleveland Clinic im Bereich der kardiovaskulären Diagnostik und Therapie genannt und hat das Recht auf Lizenzgebühren für Erfindungen oder Entdeckungen im Bereich der kardiovaskulären Diagnostik oder Therapie. Hazen berichtet auch, dass er als Berater für P&G bezahlt wird und Forschungsgelder von P&G erhält. Dr. Hazen ist Inhaber des Jan-Bleeksma-Stiftungslehrstuhls für vaskuläre Zellbiologie und Atherosklerose.



Die aktuelle Studie "The microbial gbu gene cluster links cardiovascular disease risk associated with red meat consumption to microbiota l-carnitine catabolism" ist in Nature Microbiology erschienen.