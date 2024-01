Das Ergebnis: Warnungen – am besten als Kombination von Bild und Text - können Menschen dazu bewegen, weniger zuckerhaltige Produkte zu kaufen oder sogar ganz darauf zu verzichten. Am wirkungsvollsten sind schockierende Bilder, ähnlich wie auf Zigarettenpackungen. Studienteilnehmer, die mit solchen Schockbildern konfrontiert wurden, waren abgeschreckt und wollten keine oder nur noch sehr wenige Süßigkeiten kaufen. "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass besonders emotionale grafische Bilder in Kombination mit textlichen Gesundheitswarnhinweisen einen größeren Einfluss haben könnten", sagt Dr. Clara Mehlhose, Erstautorin der Studie aus der Abteilung Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte. Die Studie ist in der Fachzeitschrift BMC Public Health erschienen.