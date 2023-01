Viele erinnern sich noch mit Grausen an ihre Schulzeit, als sie im Dunkeln zur Schule aufbrechen mussten, um dann in der ersten Stunde im Dämmerzustand eine Klassenarbeit zu schreiben. Mittlerweile wird die Kritik am frühen Schulbeginn, der in Deutschland auch stärker verbreitet ist als in anderen Ländern, immer lauter. Doch wie sich ein späterer Unterrichtsbeginn auf die Schüler auswirkt, war lange kaum erforscht. Das haben Forscher von der LMU München vor zwei Jahren geändert.



Für die Studie, die im Fachmagazin Sleep veröffentlicht wurde, nutzten sie einen Feldversuch am Gymnasium Alsdorf, das sich stolz als das 1. Daltongymnasium Deutschlands bezeichnet. Beim sogenannten Daltonplan wird der Schulbeginn nicht einfach nur nach hinten verlegt, sondern in der Oberstufe ein flexibles Modell eingeführt, in dem sich die Schüler den Stoff teilweise selbständig aneignen und Tag für Tag selbst entscheiden können, ob sie schon zur ersten Stunde kommen oder erst zur zweiten. Für ihre Pilotarbeit erhielt die Schule in der 47.000-Einwohner-Stadt Alsdorf 2013 den Deutschen Schulpreis.