Das kennen viele: Nachts im Bett fährt das Gedankenkarussell auf Hochtouren und man kriegt kein Auge zu. Aber im Auto, wenn es dunkel wird, die Heizung die Füße wohlig wärmt, der Motor brummt, die Gegend eintönig vorbei zieht - das wirkt besser als eine Schlaftablette. Bevor man sich versieht, fallen die Augen für den Bruchteil einer Sekunde zu. Man schätzt, dass der Sekundenschlaf an etwa 2.000 Unfällen in Deutschland schuld ist, bzw. an bis zu 30 Prozent aller Unfälle in der Nacht. Ganz genaue Zahlen dazu gibt es nicht, genausowenig darüber ob eher Männer oder Frauen, Alte oder Junge am Steuer kurz wegnicken, sagt Verkehrspsychologe Marc Vollrath von der TU Braunschweig: