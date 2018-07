Der große Knick kommt erst viel später: Im hohen Alter von mehr als 90 Jahren. Aber bis wir etwa 70 sind, steigt unser Selbstwertgefühl mehr oder weniger rasant an. Einige Eltern pubertierender Jugendlicher dürften angesichts dieser Analyse ungläubig die Stirn runzeln: Ihre Alltagsbeobachtung sagt nämlich etwas ganz anderes. Möglich, meint Orth. Zum einen habe er den durchschnittlichen Lebensspannenverlauf ermittelt – individuell könne es da natürlich Unterschiede geben. Insgesamt halten sich Teenager mit hohem und niedrigem Selbstwertgefühl aber die Waage. Grund für den Eltern-Eindruck könnte aber etwas anderes sein: "Nämlich die Frage: Wie sehr schwankt denn das Selbstwertgefühl von einem Tag zum anderen? Und da ist es so, das weiß man, dass fürs Teenageralter doch noch viel stärker schwankt von einem Tag zum anderen als das dann später im Erwachsenenalter der Fall ist. Und das kann natürlich auch zu der Wahrnehmung führen, dass ein Teenager ein geringes Selbstwertgefühl hat, obwohl das möglicherweise gar nicht stimmt, weil es solche Schwankungen natürlich auch bei Teenagern gibt, die grundsätzlich das Gefühl haben, dass sie so wie sie sind in Ordnung sind."

Gerade den jüngeren Generationen wurde in der Vergangenheit sogar oft unterstellt, dass sie sich selbst sogar zu in Ordnung finden, ergänzt Orth. Von einer "Generation Ich" war da sogar die Rede. Die These lautet, dass heute mehr auf die Entwicklung des individuellen Selbstwerts geachtet werde und, so Orth, "… dass so das Aufkommen von Sozialen Medien (…) und die vielen Selbstdarstellungsmöglichkeiten, die Jugendliche haben, dazu geführt haben, dass sie vielleicht selbstbezogener geworden sind, (…) aber die Daten sagen ganz klar: Das ist nicht der Fall. Es gibt keine bedeutsamen Veränderungen weder in der Höhe des Selbstwertgefühls noch im typischen Entwicklungsverlauf."