Noch ist der Sensor so groß wie eine Zahnspange. Später soll er die Größe eines Zahns haben. Bildrechte: Rob Felt, Georgia Tech

"Wir können unauffällig und drahtlos die Menge an Natrium messen, die Menschen im Laufe der Zeit aufnehmen", so Woon-Hong Yeo, Assistant Professor an der Woodruff School of Mechanical Engineering in einer Mitteilung des Georgia Tech Institutes. "Durch die Überwachung von Natrium in Echtzeit könnte das Gerät eines Tages Menschen helfen, die die Natriumaufnahme einschränken müssen und lernen, ihre Ernährungsgewohnheiten und Ernährung zu ändern."



Die Sensoren des "Salzometers“ sind in einer hauchdünnen Membran untergebracht. Die gemessenen Daten werden via Bluetooth an ein Smartphone oder Tablet übertragen. Die Stromversorgung erfolgt über eine Batterie, die täglich extern aufgeladen werden muss. Deshalb arbeiten die Forscher an einer Möglichkeit, das Gerät per Induktion mit Strom zu versorgen, ohne dass es dafür aus dem Mund genommen werden muss.