Was sind Biomarker? Sie gelten als Whisteblower des Körpers: Biomarker sind Eigenschaften und Merkmale, die bei jedem Menschen gemessen werden können und Auskunft über den Zustand des Körpers und seiner Funktionen geben. Zu Biomarkern gehören zum Beispiel der Blutdruck, die Körpertemperatur, der Blutzucker- oder Cholesterinwert. Doch auch Veränderungen im Erbgut sind Biomarker, ebenso wie bestimmte Zellen und Hormone und Eiweiße, die man im Blut oder im Urin messen kann. Biomarker spielen in der Medizin und insbesondere in der Diagnostik eine wichtige Rolle. Für die Diagnose von Sepsis ist es wichtig, möglichst viele verschiedene Biomarker gleichzeitig zu messen. Quelle: Stiftung Gesundheitswissen

"In dieser Studie haben wir einen wichtigen Schritt zum Einsatz unserer elektrochemischen Sensorplattform zur schnellen und empfindlichen Detektion mehrerer Analyten in menschlichem Vollblut gemacht", erläutert Donald Ingber, Direktor des Wyss-Institut der Universität in Harvard. Weil die entwickelte Beschichtung so kostengünstig sei, habe sie das Potenzial, die sogenannte Point-of-Care-Diagnostik zu revolutionieren. Damit könnten neben Sepsis-Biomarkern auch eine "breitere Palette" von Biomarkern analysiert und damit weitere Krankheiten diagnostiziert werden, so der Wissenschaftler.