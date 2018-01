Auch Politik will sich verkaufen. 2002 setzen die Grünen im Wahlkampf auf nackte Haut mit markigem Spruch. Sie sind damit nicht allein. Die "Junge Union hatte eine ganze Serie schlüpfriger Plakate in petto, Motiv Frauenpo in schwarzem Stringtanga, "Schwarze Spitze" oder eine Hand, die vorne in einen schwarzen Stringtanga greift, Motto, "Wir greifen tiefer". Bildrechte: IMAGO