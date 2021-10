Stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Bushaltestelle und warten. Plötzlich taucht ein Bus auf, jedoch ohne Fahrer. Trotzdem können Sie einsteigen und losfahren. Was noch vor wenigen Jahren als Zukunftsmusik erschien, wird jetzt Realität. Führerlose Metros gibt es bereits in vielen Städten in Europa – zum Beispiel in Lyon, Kopenhagen, Mailand und Rom.