Mittlerweile engagiert sich Wähning weit über die Genussgemeinschaft hinaus. Gemeinsam mit neun anderen bewirtschaftet sie in der Nähe von München ein eigenes Feld. Für den Dokumentarfilm "Zeit für Utopien" reiste sie nach Südkorea, um sich solidarische Landwirtschaft im großen zu Stil anzusehen. Während in Deutschland die meisten SoLaWi-Projekte von kleineren Gemeinschaften betrieben werden, versorgt hier die Genossenschaft "Hansalim" rund 1,5 Millionen Menschen mit regionalen Lebenmitteln in Bio-Qualität.

Wäre dies auch in Deutschland umsetzbar? Für die Slow-Food-Aktivistin ist das auf jeden Fall denkbar. Allerdings findet sie es gut, dass momentan die deutschen SoLaWi-Projekte eher klein sind. "Ich seh das wie Experimentierlabore, wo eben über Alternativen nicht nur nachgedacht wird, sondern wo Alternativen gelebt werden. Und das geht natürlich nicht auf den ersten Schlag gut", erklärt Wähning.

Ein Konzept für die Zukunft?

Auch für die Wissenschaftler des Leibnitz Instituts für ökologische Raumentwicklung in Dresden ist die solidarische Landwirtschaft ein interessantes Konzept. Mit "TURN" versuchen sie derzeit ein dreijähriges Forschungsprojekt auf die Beine zu stellen. "Sie ist, was die landwirtschaftliche Produktion angeht, natürlich in einer Nische. Hat aber verschiedene Eigenschaften, die für uns interessant sind. Wo wir glauben, das könnte zukunftsweisend sein," sagt Projektkoordinator Markus Egermann.

Markus Egermann koordiniert das Forschugnsprojekt TURN. Bildrechte: Markus Egermann Besonders interessant sei dabei, dass es SoLaWis nicht darum geht, immer größer zu werden. Das Unternehmenswachstum ist begrenzt. Hinzu kommen eine umweltfreundliche Produktion, kurze Transportwege und vergemeinschaftete Betriebskosten. Hierdurch würden Risiko und Verantwortung geteilt. "Am Ende wird sozusagen nicht über den Preis eines Produktes am Markt Geld wieder reingeholt, sondern es erfolgt über diese Vorfinanzierung", erklärt Egermann. Er und Kollegen wollen im Labor und unter Realbedingungen herausfinden, ob und vor allem wie sich das Konzept der solidarischen Landwirtschaft auf den urbanen Raum und andere Wirtschaftsbereiche, beispielsweise im Dienstleistungssektor, übertragen lässt.

Schritte zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft

Noch ist Gruppe um Egermann mit dem Schreiben von Forschungsanträgen beschäftigen. Doch fest steht schon jetzt, dass die solidarische Landwirtschaft ein zukunftsfähiges Konzept für Deutschland sein kann – zumindest, wenn bestimmte Weichen gestellt werden. Laut den Ergebnissen des vorangenganen ARTS-Projekts des Leibnitz Institutes müssten hierfür vor allem die Rahmenbedingungen verbessert werden.

Ein wichtiger Schritte in Richtung einer nachhaltigeren Landwirtschaft wäre demnach, die ökologische Produktion als Standard zu definieren und landwirtschaftschaftliche Betriebe an den ökologischen Folgekosten beteiligen. Beispielsweise in Form einer Abgabe für Spritz- und Düngemittel. Aber auch die Möglichkeit überhaupt an landwirtschaftlich nutzbare Flächen zu kommen, müsste verbessert werden. Denn das sei für viele SoLaWis eine der größten Schwierigkeiten.