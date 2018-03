Leichte Probleme können Menschen bekommen, die ohnehin schlecht schlafen oder einen empfindlichen Magen oder Kreislauf haben. Aber am Dienstag, spätestens am Mittwoch hat sich der Körper eingestellt. Unsere innere Uhr ist es gewohnt, dass wir sie immer mal aus dem Takt bringen, denn genau genommen tun wir das jedes Wochenende. "Wir verschieben nämlich unsere Bettzeit immer um ein oder zwei Stunden vom Wochenende zur Woche, und damit hat der Körper auch schon zu tun", sagt Fietze.

Zeitumstellung belastet Frauen stärker als Männer und Familien am meisten Im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkassen fand das Umfrage-Institut Forsa heraus, unter der Zeitumstellung leiden Frauen deutlich häufiger (39 Prozent) als Männer (23 Prozent). Familien mit Kindern haben noch stärker an der Zeitumstellung zu knapsen: 47 Prozent aller Haushalte mit Kindern bis 12 Jahren geben an, dass die Kinder durch die Umstellung schlechter einschlafen und morgens mehr Probleme beim Aufstehen haben.

Dass der Körper die Sommerzeitumstellung verkraften kann heißt für Schlafmediziner Fietze allerdings nicht, dass sie auch sinnvoll oder gesund ist. Sinnvoll und gesund im Sinne der modernen Schlafmedizin ist, was der inneren Uhr des Menschen entspricht. Die tickt bei jedem ein bisschen anders, mal 24,2 Stunden für einen Tag, mal nur 23,8. In den richtigen Rhythmus bringen uns ganz simpel Tag und Nacht.

Im Grunde ist die Zeitumstellung nicht schlimmer, als ein kleiner Jetlag. Bildrechte: IMAGO

Genaugenommen sind es ganz viele innere Uhren. Die eine innere Uhr im Gehirn, die man sich allgemein vorstellt, ist für die moderne Wissenschaft überholt. Sie ist Teil eines viel komplexeren Systems, das unseren ganzen Körper durchzieht. "Jedes Organ, aber sogar jede Zelle tickt in diesem 24-Stunden-Rhythmus. Es gibt also eigentlich in jeder Zelle eine innere Uhr, einen Generator, der die Zelle in einem 24-Stunden-Rhythmus laufen lässt", erklärt Fietze.



All das hat die Natur eingerichtet, Millionen Jahre vor der Erfindung von Lichtschaltern und Weckern. Natürlich ist es ein Fortschritt, dass der Mensch heute seine Zeiten selbst bestimmen kann. Aber, sagt Schlafforscher Fietze mit Blick auf die Sommerzeit: "Es macht schon Sinn, dass die Natur langsam von Tag zu Tag den Tag länger werden lässt und die Nacht kürzer. Dabei sollte man es belassen und nicht künstliche Sprünge von einer Stunde einbauen."