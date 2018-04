Umweltfreundlicher Schutz Sonnencreme, die dem Meer nicht mehr schadet

Langes Wochenende - Sonne satt: Wer viel draußen unterwegs ist, an einen See oder ans Meer zum Anbaden fährt, sollte an Sonnencreme denken, raten Hautärzte. Doch, was die Haut schützt, ist für die Natur ein Problem: Ein großer Teil des Sonnenschutzes geht nämlich ins Wasser! Dort schadet die Sonnencreme den Lebewesen so sehr, dass das ganze Ökosystem in Gefahr ist. Doch US-Forscher von der Universität Florida haben offenbar eine umweltfreundliche Alternative entdeckt.

von Kristin Kielon