Kinder, die im Sommer nachts um 22:00 Uhr auf Klettergerüsten turnen, Bälle auf dem Dorfplatz kicken. Eltern, die sich mit anderen und deren "Brut" gegen 21:00 Uhr auf Spielplätzen verabreden: In Spanien zum Beispiel ist das in den Schulferienmonaten Alltag. Eine ausgesprochen effektive Methode, die Sonnenstrahlung zu meiden. Was erklärt, warum mitten am Tag in südlichen Ländern die Spielplätze menschenleer sind und höchstens Touristenkinder sich einen Ast über all die freien Spielgeräte freuen.