Fruchtbarkeit Früher war Sperma fitter

Früher war mehr Lametta - kann man offenbar auch über die Spermaqualität sagen: Spermien waren schon mal fitter, flotter und mehr. Aber was ist los in den Hoden der Männer in den Industrieländern? Studien zufolge sinkt deren Spermaqualität seit Jahrzehnten: Fehlbildungen, schlechtere Schwimmfähigkeit und weniger Spermien im Ejakulat. Normalerweise bringt eine Ejakulation 100 Millionen Spermien in Umlauf. Schwierig wird das Kinderzeugen bei weniger als 39 Millionen Spermien.



von Liane Watzel