Sport kann im Gehirn an beiden Stellen ansetzen und Symptome lindern: So beansprucht Bewegung andere Teile des Gehirns und verlagert die neuronale Aktivität vom präfrontalen Kortex in den primären Motorcortex – das Bewegungszentrum. Durch die veränderte Hirnaktivität kann Sport sprichwörtlich helfen, negative Gedanken aus dem Gehirn zu verdrängen. An der Uni Basel wird diese Wirkung des Sports mit ca. 300 Probandinnen und Probanden erforscht, die an Depressionen leiden. Eine Gruppe erhält eine Sporttherapie, in der sie sich täglich auf unterschiedliche Weise bewegen sollen und regelmäßige Auswertungen sowie Kontakt zu ihren Sporttherapeuten haben. Das verschafft den Betroffenen auch eine Tagesstruktur, die Patientinnen und Patienten ebenfalls entscheidend helfen kann. Die Kontrollgruppe der Studie wird ohne Sport begleitet: "Es gibt Studien, die belegen, dass für Patienten mit depressiven Störungen körperliche Aktivität gleich sein kann wie eine Behandlung mit Antidepressiva", erklärt Studienleiter Markus Gerber. Sport könne psychotherapeutische und medikamentöse Behandlungen ergänzen – ersetzen sollte Sport die Therapie allerdings nicht, schränkt der Professor für Sport und psychische Gesundheit ein.