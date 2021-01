Nur warum wir diese Gesten eigentlich machen – das war bislang unklar. Bosker wollte deshalb herausfinden, welche Rolle sie beim Sprachverstehen haben. Dafür arbeitete er mit Wörtern, die sich nur in der Betonung einzelner Silben unterscheiden. Im Deutschen zum Beispiel: moDERN und MOdern. Oder PLAto und platEAU. Diese Worte wurden in einem Experiment verschiedenen Personen vorgespielt.

Es war nicht klar für den Zuhörer, wo die Betonung sein würde. Deswegen haben wir die beiden Aussprachen kombiniert mit einem Video von mir, in dem ich eine Beat-Bewegung auf die erste oder auf die zweite Silbe mache. Und dann haben wir die Leute gefragt, was sie hören.

Das Ergebnis: Die Teilnehmenden haben die Betonung eher an der Stelle wahrgenommen, wo die entsprechende Geste gemacht wurde. Und das sogar, wenn die Betonung des Wortes eigentlich ganz woanders lag. Eine simple Auf-und-Ab-Bewegung der Hand an der falschen Stelle, machte aus modERN - MODern. Es muss sich aber niemand sorgen, durch ungenaues Gestikulieren nicht mehr verstanden zu werden, erklärt Hans Rudger Bosker:

Stattdessen will Bosker ermuntern, mehr zu gestikulieren, denn das hilft dem Zuhörer zu verstehen, was man eigentlich sagen will. Das sei gerade in den aktuellen Pandemie-Zeiten äußerst wichtig.