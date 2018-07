Rund 13 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Migräne, nur die Hälfte von ihnen weiß davon – denn in etlichen Fällen tritt die Migräne nur selten und eher kurz auf. Schwer Betroffene berichten von geradezu unzumutbaren Schmerzen, die sie bis zu 20 Tagen im Monat überwältigen. Nun können diese Menschen möglicherweise auf Erlösung von ihren Schmerzen hoffen. Ein bereits in den USA zugelassener Antikörper soll im Herbst auch in Deutschland als Medikament zugelassen werden. Experten sprechen von einer Therapie-Revolution.