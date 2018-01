Auf den ersten Blick ist der Befund wenig überraschend: Städte sind laut und stressen daher – Städter haben deshalb ein größeres Risiko, psychisch krank zu werden. Neurologen können mit Hilfe tomographischer Bilder sogar sehen, ob jemand in einer Stadt oder auf dem Land lebt.

Wohnen Menschen an stark befahrenen Straßen oder sind regelmäßig dem dröhnenden Lärm startender und landender Flugzeuge ausgesetzt, dann werden sie aggressiv und auf Dauer krank an der Seele. Bei Frauen ist das Krankheitsrisiko dort 1,8 Mal so hoch, bei Männern sogar 2,5 Mal.

Allerdings stehen Verkehrslärm, Umweltverschmutzung und sozialem Stress durch viele Menschen häufig bessere Gesundheitsversorgung und Zugang zu höherer Bildung gegenüber – beides Faktoren, die zumindest dem körperlichen Wohl zuträglich sind.

Städter erkranken häufiger an Schizophrenie

Dennoch sind die in vielen Studien immer wieder bestätigten Zahlen erschreckend: Im Vergleich zu einer Kindheit auf dem Land, ist das Risiko, an einer Schizophrenie zu erkranken, mehr als doppelt so hoch, wenn ein Mensch die ersten 15 Jahre seines Lebens in einer Stadt verbracht hat. Und es gibt hier einen klaren Zusammenhang zwischen der Dosis und ihrer Wirkung. Je mehr Zeit man als Kind in der Stadt verbracht hat, desto höher das Risiko, geistig krank zu werden.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie dänischer Forscher, die ein Team um den Geographen Oliver Grübner von der Berliner Humboldt-Universität ausgewertet hat. Für das deutsche Ärzteblatt haben sich die Experten diese und eine Reihe weiterer Untersuchungen angesehen, um zu klären, warum Städter häufiger psychische Probleme bekommen.

Die Nachbarschaft ist entscheidend

Die Frage drängt: Heute lebt über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern. Bis 2050 werden es wahrscheinlich über 70 Prozent sein. Wird damit auch die Gefahr, an einer Depression, einer Angststörung oder anderen schweren Psychosen zu erkranken, weiter steigen? Auch wenn die erwähnten Zahlen es nahelegen: Es gibt keinen Beweis, dass es die Stadt und ihre hohe Bevölkerungsdichte an und für sich sind, die die Menschen krank machen. Viel entscheidender ist offenbar das soziale Milieu, in dem Menschen leben, so die Berliner Forscher.



Entscheidend, ob ein Mensch geistig krank wird, ist nämlich auch die soziale Lage seiner Umgebung. Je ärmer Menschen sind, je weniger sie über finanzielle Möglichkeiten verfügen oder über eine Bildung, je mehr ihnen Kontakte fehlen, die ihnen in Notlagen helfen, desto größer wird die Gefahr, seelischen Schaden zu nehmen. In Städten sind die sozialen Unterschiede oft größer als auf dem Land. Es gibt also häufiger soziale Milieus, die eher zu einer Erkrankung beitragen.

Psychisch gefährdete Menschen ziehen besonders oft in Städte

Der Zusammenhang wirkt aber auch in die umgedrehte Richtung, schreiben die Forscher. Wer psychisch unter Druck gerät, etwa weil er seine Arbeitsstelle verliert oder sich von seinem Partner trennt, der zieht oft in Gegenden mit günstigeren Wohnungen um. Weil Menschen mit psychischen Problemen also auch finanzielle Schwierigkeiten bekommen, ziehen sie dorthin, wo sich die anderen Risiken ballen.

Besonders gefährdet sind auch Migranten und ihre Nachkommen: Zum Stress des Umzugs oder sogar der Flucht in ein anderes Land kommt mitunter hinzu, dass man sichtbar einer andern Ethnie angehört und von der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt wird.