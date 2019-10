Es gibt allerdings auch kritische Stimmen zu den Fähigkeiten des Programms. So gibt etwa Prof. Dr. Marcus Liwicki zu bedenken, dass AlphaStar nicht die erste KI ist, die gegen Menschen gewinnt. "Das interessante hier ist, dass die KI 'selbst gelernt hat', gut zu spielen. Es ist jedoch zweifelhaft, ob die gegebenen Limits wirklich 'fair' sind", sagt der Leiter der Machine Learning Group der Technischen Universität Luleå in Schweden.

Jan Peters. Bildrechte: Jan Peters

Auch von Jan Peters, Professor für Intelligente Autonome Systeme an der Technischen Universität Darmstadt, kommt Kritik an der neu entwickelten KI: "Es gewann die meisten seiner Spiele mit übermenschlicher Reaktionszeit und Kontrolle – das menschliche sensormotorische System ist weder so schnell noch so genau wie ein Computer. Das System zeigte hingegen keine Anzeichen von 'Intelligenz'."



Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, die in jeder Hinsicht der menschlichen überlegen ist, dürfte damit noch einen weiten Weg vor sich haben. Dennoch ist wieder ein weiterer Zwischenschritt erreicht worden - zumindest StarCraft-II-Spieler sollten sich in Zukunft warm anziehen, wenn sie gegen diese KI antreten müssen.