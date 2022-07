Eine Forschungsgruppe um Andrea Cavagna vom Institut für komplexe Systeme in Rom hat die Staren-Schwärme in Rom untersucht und herausgefunden, dass sich ein Vogel immer an den sieben Vögeln orientiert, die ihm am nächsten sind. Zu denen versucht er ungefähr die Position zu halten. Außerdem tendieren Vögel dazu, Bewegungen zu folgen, die sich in die Mitte des Schwarms richten. Das hat wahrscheinlich Sicherheitsgründe. Denn werden sie unterwegs angegriffen – von Greifvögeln zum Beispiel – dann bietet ein dichter Schwarm Schutz. Das interessanteste für uns ist aber: Der Schwarm agiert als Einheit. In der kann jeder Vogel eine Bewegung initiieren, der dann alle anderen Folgen. Dadurch kommt dieses Wabern zustande.

Königin der Chemie

Bildrechte: imago/Frank Sorge Ein Vogelschwarm ist allerdings kein perfekter Vergleich für den Hive Mind in Stranger Things. Denn dort gibt es ja einen, der den Hive Mind kontrolliert. Den "Mind Flayer". Deswegen geht unser nächster Blick in den Bienenstock. Dort kontrolliert die Königin ihre Arbeiterinnen auch in gewisser Weise. Und zwar macht sie das chemisch über Pheromone. Pheromone sind Botenstoffe. Damit kommunizieren die Bienen. Pheromone reichen allerdings nicht unendlich weit. Die Königin sendet sie aus und dann werden die von den Arbeiterinnen reproduziert. Quasi wie eine Telefonkette. So wird die "Nachricht" der Königin weitergetragen. Die Pheromone sind übrigens auch der Grund, warum die Königin die einzig fruchtbare Biene ist. Die unterdrücken die Fruchtbarkeit der Arbeiterinnen.

Die Bienen kommen also schon sehr nah an einen Hive Mind heran. Aber so ein richtiger Hive Mind ist noch schneller. Die Pheromon-Telefonkette breitet sich ja nicht mit Lichtgeschwindigkeit aus. In einem Hive Mind sind Informationen aber immer für alle verfügbar. Und das klingt ganz stark nach Internet. Nur eben zwischen Köpfen und nicht zwischen Computern. Und an so etwas in der Art wird geforscht. Das nennt sich Brain-to-Brain-Interface. Also eine Schnittstelle zwischen zwei Gehirnen.

Bildrechte: NTNU/Microsoft Eine Forschungsgruppe der Washington University hat 2013 ein Experiment durchgeführt, in dem ein Mensch einen anderen ferngesteuert hat. Klingt verrückt, aber hat funktioniert. Und zwar per Elektroenzephalografie (EEG). Das sind diese Hauben voller Elektroden. Brain-to-Brain-Interfaces sind überhaupt nur möglich, weil wir Gehirnaktivität messen können. Die Gehirnzellen leiten nämlich elektrische Signale weiter. Die Signale kann man messen. Und andersherum kann man das Gehirn auch mit elektrischen Signalen stimulieren. In dem Experiment an der Washington University haben die Forschenden das mit der sogenannten Transkraniellen Magnetstimulation gemacht. Dabei ist eine Spule über dem Kopf platziert und das Magnetfeld der Spule induziert elektrische Signale im Gehirn.

Gedankenübertragung beim Computerspielen

Das Experiment hat folgendermaßen funktioniert: Zwei Wissenschaftler, Rajesh Rao und Andrea Stocco, sitzen in verschiedenen Räumen. Rao sitzt vor einem Computerspiel, bei dem man die Leertaste drücken muss um zu schießen. Stocco sitzt neben einer Tastatur. Rao sieht das Spiel und verspürt den Drang, die Leertaste zu drücken. Aber er denkt quasi nur daran und tut es nicht. Diese Gehirnaktivität wird jetzt von den Elektroden an seinem Kopf registriert und an einen Computer geschickt. Dann übers Internet an den Computer im Raum von Stocco und dann über eine Spule an Stoccos Gehirn. Und dann hat Stocco wirklich die Leertaste gedrückt. Ohne dass er selbst es wollte. Dabei hat er übrigens Ohrstöpsel getragen, damit er nicht von Geräuschen beeinflusst wird.

Jetzt ist der erste Gedanke natürlich, dass das Ganze eher gruselig ist, weil uns jemand fernsteuern könnte. Die Forschungsgruppe betont da aber, dass man mit dieser Technologie Menschen nicht gegen ihren Willen beeinflussen kann.