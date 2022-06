Insgesamt werden in Deutschland sehr viele Überstunden gemacht, in so ziemlich allen Branchen. Die meisten Überstunden absolvieren Arbeitnehmer in der Unternehmensberatung sowie in der Branche der Konsum- und Verbrauchsgüter. Danach kommt gleich – wie es sicher jeder ahnt – die Logistik und die Gastronomie. Durch die Pandemie kann sich hier jedoch einiges verschoben haben, dazu müssen wir aktuelle Studien abwarten.