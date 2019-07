Tourette ist eine unfassbare Krankheit. Die Betroffenen fluchen, zucken, zwinkern, schmeißen ihre Arme hoch, schreien, grunzen, ohne es selbst zu wollen. Ihr Körper ist außer Kontrolle. Tourette ist ein Thema, das niemanden unberührt lässt, der es sieht. So auch auf Youtube. Dort kursieren millionenfach geklickte Videos und zeigen Erkrankte und ihren Alltag. Darunter sollen aber auch Simulanten sein, junge Menschen, die so tun, als hätten sie Tourette, kritisiert der Neurologe Alexander Münchau. Die Touretter selbst sagen, alles ist möglich. Die Krankheit kann niemand definieren. Allerdings gäbe es tatsächlich ein paar junge Leute, die im Fahrwasser echter Touretter Filme drehen, in denen sie sich völlig daneben benehmen und behaupten, dass sie krank wären.