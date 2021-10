Schlafforschung Was denn nun? Beeinträchtigt blaues Licht doch nicht den Schlaf?

Hauptinhalt

Wenn eine Studie gar nicht so viel aussagt, wie man denken mag – dann schauen wir genauer nach. So ist es gerade mit einer Untersuchung, die so ausgelegt wird, dass blaues Licht doch nicht schlecht für unseren Schlaf sei.