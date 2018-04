Gewalt in der Erziehung – erst in den 1970er-Jahren begann in der damaligen Bundesrepublik eine Diskussion, gab es Gesetzesinitiativen, um Kinder zu schützen. 1998 erfolgte ein Verbot "körperlicher und seelischer Misshandlungen". Doch das war rechtlich eher unklar und wurde bereits im November 2000 durch den oben zitierten Paragrafen erweitert. Das Ziel: Kinder sollen unbeschwert und angstfrei aufwachsen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit – und in den letzten Jahrzehnten für immer mehr Menschen Konsens. Die Geschäftsführerin des deutschen Kinderschutzbundes Cordula Lasner-Tietze sieht eine ganz klare Bewusstseinsentwicklung.