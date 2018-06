Die Inder haben es kapiert: Sie verehren die Kuh als Mutter des Lebens. Und wahrscheinlich hat sie uns tatsächlich beim Überleben geholfen. Denn was wären wir ohne die Kuh und ohne ihre Milch? "Da kann man nur spekulieren“, so Dr. Cristeta Brause von der Tierschutzorganisation Tasso.

Die Ergebnisse der Ernährungsstudie der TK zeigen, dass die Laktoseintoleranz in den vergangegen Jahren zugenommen hat. Gründe sind für die Krankenlkasse v.a. die erhöhte Wahrnehmung des Themas und verbesserte Testmethoden. Bildrechte: Statissta/TK

Somit wurde der Mensch zur einzigen Art, die noch im Erwachsenenalter die Babynahrung eines anderen Lebewesens zu sich nimmt - als Milch, Käse, Quark, Butter. Vor allem Europäer begannen zunehmend auch im Alter Milch verdauen zu können. 85 Prozent der Deutschen haben keine Probleme mit Milch und Milchprodukten. In Afrika und Asien ist das genau umgekehrt. Hier leiden die meisten unter Laktoseintoleranz.



Die Kuh hat den Menschen verändert und die Geschichte der beiden ist nicht mehr voneinander zu trennen. Und der Mensch hat auch die Kuh verändert, so Cristeta Brause. "Also eine Milchkuh liefert ja heute etwa 9.000 Liter im Jahr, wogegen sie in den 1960er-Jahren 2.000 Liter Jahresleistung hatte. Die Kuh wird also sehr intensiv hochgezüchtet, zu einer Turbokuh."