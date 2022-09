Fangen wir mit der Geschichte an, in diesem Fall der jüngeren. Denn da haben wir zwei wichtige Schoko-Fakten aus Mitteldeutschland. Der erste – und vermutlich bekanntere: Die älteste bis heute produzierende Schokoladenfabrik Deutschlands steht im Osten von Halle, die Halloren. Der zweite: Die Milchschokolade ist eine Erfindung aus Dresden. Und die wurde sogar schon vor den berühmten Kugeln aus hergestellt. Kleiner Trost für Sachsen-Anhalt: einer der Begründer stammt aus Hasserode (das man erstaunlicherweise trotzdem bis heute nicht mit Schokolade in Verbindung bringt).

Schokolade als Medizin?

Rund neun Kilogramm Schokolade isst jede und jeder Deutsche pro Jahr. Während der Corona-Pandemie ist der Wert leicht gestiegen. Die Begründung "Ich muss das machen, weil ich nicht an die frische Luft darf und deshalb Vitamin D brauche" klang im Lockdown verlockend – und war zumindest nicht falsch. Ernährungsforscher in Halle wissen heute, dass Schokolade Vitamin D enthält, vermutlich durch den Reifeprozess nach der Ernte. In 100 Gramm Kakao sind ca. fünf Mikrogramm. Die Deutsche Gesellschaft für Gesundheit empfiehlt 20 Mikrogramm an einem Tag. Rechnen Sie selbst. Aber bedenken Sie:

Schokolade hat jede Mengen Kalorien und Zucker und die Empfehlung darf keineswegs dahingehen, dass wir mit Schokolade den Vitamin-D-Bedarf decken. Gabriele Stangl, Professur für Humanernährung, Uni Halle

Schokolade essen ist gut fürs Herz. Und zwar nicht nur in einem übertragenen Sinne, sondern auch ganz konkret für die Blutgefäße des Organs – haben Forschende aus den USA vor zwei Jahren herausgefunden. Aber wenn das Herz schwer ist, dann ist Schokolade keine Lösung, sagt Prof. Dr. Ulrich Hegerl, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.

Leselust geht durch die Nase

Manche können dem Duft alter Bücher nicht widerstehen. Andere wiederum werden offenbar vom Aroma feinster Naschereien verleitet. Zumindest wurde in einer Studie in der Schoko-Nation Belgien 2013 herausgefunden, dass der Geruch von Schokolade den Verkauf von Büchern steigern kann - besonders den von romantischer Literatur.

Das Team um Forscherin Lieve Doucé hatte zehn Tage lang Beobachtungen in einer Buchhandelskette angestellt und festgestellt: Die Kundschaft stöberte bei Schokoladenduft mehr als doppelt so häufig in Büchern und suchte weniger zielgerichtet nach Titeln. 40 Prozent mehr Liebesromane und Kochbücher seien verkauft worden.

Schokolade essen, Nobelpreis gewinnen?

So einfach ist es nicht. Und dennoch ist die These in der Welt, dass mit dem Schokoladenkonsum in einer Nation auch die Zahl der Nobelpreisträger steige. Der Schweizer Mediziner Franz Messerli stellt 2012 in einem – sehr augenzwinkernden – Aufsatz mögliche Zusammenhänge zur Debatte: "Man bräuchte etwa 0,4 Kilogramm Schokolade pro Kopf und Jahr, um die Zahl der Nobelpreisträger in einem bestimmten Land um 1 zu erhöhen." Spitzenreiter in beidem sind seinerzeit natürlich: die Schweizer.

Einige Forscher zerreißen Messerlis Hypothese ("eines der seltsamsten und bizarrsten Paper, die ich seit langem gesehen habe"). Andere kommen neben ihrer Kritik am Versuchsaufbau zu dem Schluss, man könne ebenso die Verbreitung von Ikea-Möbelmärkten mit der Anzahl von Nobelpreisen in Verbindung bringen. Denn augenscheinlich ist eine dritte Variable relevant: der Lebensstandard. Dieser kann sowohl den Konsum von Genussmitteln als auch das Niveau der wissenschaftlichen Forschung beeinflussen. Im Endeffekt gilt hier also: Korrelation heißt nicht automatisch Kausalität.

Wer Schoki will, muss Mücken lieben

Schokolade und Mücken? Was soll das denn jetzt? Die Antwort ist ganz einfach: Ohne Mücken gibt es weniger Schokolade. Denn Stechmücken und Gnitzen leisten, beispielsweise in Indonesien, großartige Arbeit. Das hat Yann Clough, Professor für Umweltwissenschaften an der Uni Lund in Schweden, herausgefunden:

Also diese Mücken sind klein genug, um an die kleinen Blüten des Kakaos ranzugehen und übertragen dort den Pollen von anderen Kakaobäumen. Dadurch kommt es zu der Kreuzbefruchtung und eine Kakaofrucht bildet sich. Prof. Yann Clough, Umweltwissenschaftler, Uni Lund

Die Sache mit der Lichtgeschwindigkeit

Und was ist das jetzt mit der Schokolade und der Lichtgeschwindigkeit? Das ist ein wunderbares Experiment für die kommenden Herbsttage. Dafür brauchen Sie nur zwei Dinge: eine Tafel Schokolade und eine Mikrowelle. Zuerst müssen Sie den Drehteller herausnehmen. Denn der sorgt dafür, dass die Welle, die die Mikrowelle abgibt, sich in der Tasse oder auf dem Teller gleichmäßig verteilt. Ohne Drehteller trifft die stehende Welle auf die Schokolade (die sie auf einen anderen glatten Untergrund gelegt haben). Schauen Sie durch das Glas, bis sich die Schokolade erhitzt und anfängt zu schmelzen, was etwa nach 30 Sekunden passieren könnte. Dann Tür auf Schokolade raus.